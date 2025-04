Souveraineté et redressement économique : Un défi assumé

Le Président Faye a souligné que le Sénégal traverse une phase de transformation majeure. Avec un diagnostic sans complaisance de l’état des finances publiques, il a réaffirmé son engagement pour une gestion transparente et rigoureuse des ressources du pays. Parmi les mesures annoncées :

• Apurement des arriérés de dettes : Plus de 80 milliards FCfa pour le secteur agricole et 62 milliards FCfa pour les BTP ont été débloqués.

• Soutien à l’entrepreneuriat féminin : Un fonds de 107 milliards FCfa sera injecté dans la phase 2 du programme PAVIE de la DER.

• Investissements agricoles et fonciers : 3 000 fermes intégrées seront développées sur 15 000 hectares, pour booster l’agriculture et l’élevage.

• Accès à l’eau et à l’électricité : Accélération des “Autoroutes de l’Eau” et électrification de 2 740 localités supplémentaires.



Réformes majeures pour un Sénégal souverain



Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de renforcer la souveraineté nationale à travers :

• La modernisation des Forces de Défense et de Sécurité, avec un accent sur la souveraineté technologique et industrielle.

• La transparence dans la gestion des ressources naturelles, notamment la renégociation des contrats pétroliers et gaziers.

• Une réforme foncière ambitieuse, mettant fin au bradage des terres et garantissant une gestion équitable.





