Spécialiste d’escroquerie: Une dame accuse un marchand ambulant qui lui a prêté son téléphone de vol

Plus arnaqueuse que la dame Nd. A. Konaté, on meurt! Nd. A a eu le culot d’accuser de vol de portable le marchand ambulant Kh. Fall qui, pourtant, lui a prêté son téléphone. Mais elle ignorait que P. M. Sagna suivait la scène de loin. C’est ainsi qu’il est venu les départager.



Il a composé le numéro du marchand ambulant et lorsque le téléphone a sonné, la dame Konaté a paniqué, et a essayé de s’expliquer. Le trio s’est ainsi rendu au commissariat de Police des Parcelles assainies.



Interrogée sur ses agissements, Nd. A. Konaté soutient que le téléphone lui a été confié par un certain Talla. Après ses explications, elle a été placée en garde à vue avant d’être déférée au parquet pour escroquerie, informe L'As.