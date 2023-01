Spoliation foncière au lotissement Birane Sylla sur la VDN 3 : Emprisonné pour un scandale foncier, le maire de Malika encore cité

En effet, les membres dudit collectif qui enregistre près de 70 familles même si les impactés dépassent ce nombre avait acheté des terrains en 2014 et ses membres avaient commencé à y édifier des maisons. C’est par la suite, que le maire leur a annoncé un plan d’urbanisation initié depuis 2012 par le ministère de l’Urbanisme et qu’ils devaient donc arrêter les constructions en attendant que d’autres terrains leur soient attribués.



À leur grande surprise, des autorisations de construire ont été délivrée à d’autres individus au détriment du collectif. «Nous sommes sortis pour réclamer nos droits. En effet, dans les années 2014 – 2015, la mairie de Malika et un promoteur, Birane Sylla nous avaient vendus des terrains.



Deux ans plus tard, au moment où nous étions en train de construire, ils sont venus pour nous demander d’arrêter les travaux le temps de faire du site des lotissements avec des équipements. Chose que nous avons acceptées sans problème.



Après avoir fini leur lotissement, au lieu de nous rendre nos documents, ils ont voulu privilégier d’autres personnes. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi ces dernières sont plus Sénégalais que nous», a laissé entendre une des victimes.



À cet effet, des menaces ont été brandi : «À partir de maintenant, nous n’allons jamais accepter que des individus accèdent dans le site pour faire quoi que ce soit. Nous ferons face. Que les autorités soient informées que le collectif des occupants du lotissement de Birane Sylla ne laissera pas faire tant que nous n’entrons pas en possession de nos documents administratifs pour construire», a averti le collectif



Le litige foncier opposant le collectif et le maire de la commune de Malika, Talla Gadiaga a été sanctionné par la condamnation de ce dernier et son complice Birane Sylla, par le tribunal de Pikine, à 06 mois de prison ferme avec un dédommagement de 15 millions pour chaque membre du collectif.



«Sur le plan judiciaire, le collectif a porté plainte par le biais de notre avocat, Me Assane Dioma Ndiaye. Le tribunal nous a donné raison et nous avions obtenu gain de cause depuis le 10 mai 2021. Le maire a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme avec une amende de 15 millions. Jusqu’ici, Talla Gadiaga n’est pas inquiété», s’inquiètent les membres du collectif.

Tribune