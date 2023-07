Sport Dakar Sacré Coeur : Licenciement suspect de trois collaboratrices de l’équipe féminine Champion du Sénégal et demi-finaliste en Coupe nationale chez les dames, Dakar Sacré-Cœur a pris tout le monde de court en décidant de se séparer d’une partie du staff technique qui a conduit l’équipe première à cette belle saison

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

. «Le club Dakar Sacré Cœur tient à vous annoncer l’arrêt de sa collaboration à compter de ce jour, le 10 juillet 2023, avec les personnes suivantes : Mme Aissatou Seck (Coordonnatrice du pole féminin et entraineur de l’équipe pro féminine), Mme Yaye Sokhna Mbengue (Entraineur Adjointe féminine), Mme Ouleye Dieye (Entraineur des gardiennes de but féminine). Dakar Sacré Coeur est un club engagé autour d’un socle de valeurs à la fois universelles et sénégalaises.



À travers une pratique sportive saine, nous souhaitons favoriser le vivre et agir ensemble, l’éducation, l’engagement et le respect de l’environnement. L’atteinte de résultat sportif ne peut se faire aux dépens de ces objectifs et du respect de l’institution», lit-on dans ledit communiqué.



«Ça ne va jamais atterrir dans un tribunal»



Un communiqué laconique qui laisse présager d’un problème extra-sportif avec la référence sur les «valeurs à la fois universelles et sénégalaises». Trois ans après l’affaire de mœurs qui a conduit à la condamnation à deux ans ferme pour détournement de mineurs d’Olivier Sylvain, ex-préparateur physique chargé des performances du club, Dsc s’épargne quelque peu d’une nouvelle affaire extra-sportive même si Doudou Séne, manager général du club, dédramatise, même s’il refuse d’aller dans le fond du problème.



«Nous sommes quand même dans un projet sportif. Aicha, l’entraineur titulaire, était avec nous depuis deux ans alors que les deux autres sont venues cette saison. Par rapport aux valeurs on a vu que ce n’était pas bon. Ce qu’on attendait d’elles, on ne l’a vraiment pas ressenti par rapport au projet. Comme toute collaboration, la direction générale a décidé d’un commun accord avec les trois intéressés de se séparer à l’amiable.



On est champion du Sénégal mais nous l’avons bien précisé dans le communiqué pour dire que l’atteinte de résultats sportif ne peut se faire aux dépens de ces objectifs et du respect de l’institution. Même si on est champion du Sénégal, on a des valeurs et un projet. On peut dire que l’origine de la séparation est extrasportive sans pour autant entrer dans les détails.



Ça n’a rien à voir avec le résultat sportif parce qu’on ne peut pas être champion du Sénégal et être licencié. Mais nous n’avons pas envie d’étaler au grand public les problèmes que nous avons. Il était toutefois nécessaire de porter à l’opinion de la séparation avec ces trois collaboratrices. Ça ne va jamais atterrir dans un tribunal. Je ne le pense pas», a affirmé le manager général du club au micro d’I.radio

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook