Sport - Finales des compétitions scolaires : Le parrain rend la fête belle

Après plusieurs mois de compétition, l’inspection de l’Education et de la Formation (IEF) Saint-Louis commune, en collaboration avec l’inspection départementale de Saint-Louis, a organisé ses finales de compétitions de football scolaires, au stade Mawade Wade.



Des finales qui ont eu comme parrain cette année, M. Abou Dembel Sow, directeur de société et premier vice président de la Linguère de Saint-Louis, qui a mis la main à la poche, en offrant beaucoup de lots de récompenses aux équipes finalistes.



Un geste apprécié à sa juste valeur par l'inspecteur départemental des Sports, Pape Samba Ly et l’inspecteur de l'Education et de la Formation de Saint-Louis, Al Ousseynou Sarr, qui n'ont pas manqué de remercier le parrain pour son accompagnement et ont souligné l’importance que revêt le sport dans le milieu scolaire.



Représentant du parrain, le président du mouvement "Sama Gokh, Sama Yité", Abdou Karim Ndiaye a affirmé qu'avec l’accompagnement du parrain Abou Dembel Sow, un digne fils de Saint-Louis, c’est une façon de mettre en œuvre la politique du président de la République, qui exige la relance du sport dans les écoles. Le parrain est le premier vice-président de la Linguère, qui est un club régional et qui doit profiter des talents produits par le sport scolaire.



Une fête de l’école, mais aussi de la jeunesse, qui a été belle et qui a vu la participation des élèves, du corps enseignant, sans oublier les autorités scolaires et académiques.















Adama Sall (Saint-Louis)