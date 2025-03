Sport - Karaté : De hauts responsables de la FSKDA, placés en garde-à-vue, pour corruption présumée Un scandale éclabousse la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA). Suite à une plainte déposée par le président de la Ligue régionale de karaté de Dakar, l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et la Division des Investigations Criminelles (DIC), ont procédé, mardi 18 mars 2025, à l’interpellation de plusieurs hauts dirigeants de la fédération.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’information partagée hier, dans un collectif, parmi les personnes placées en garde-à-vue, figurent le président de la FSKDA, son secrétaire général et le trésorier général adjoint.



Ils font face à de lourdes accusations, notamment de détournement de fonds publics, corruption, fraude, escroquerie, conflit d’intérêts, népotisme et association de malfaiteurs.



Ces responsables devraient être déférés ce jour devant le procureur de la République, qui décidera des suites judiciaires. Ce rebondissement survient dans un climat déjà tendu, marqué par des dénonciations récurrentes sur la gestion jugée opaque des finances et des affaires administratives de la fédération.



