Sport-Khary Diène Gaye remet le drapeau aux sélections nationales : « Vous êtes les porteurs de nos espoirs et de nos rêves »

Le Sénégal va aller la conquête de nouveaux titres sur la scène à l’occasion des compétitions continentales et mondiale qui se profilent. L’équipe nationale de Beach Soccer au Mondial des Iles Seychelles, les U-20 à la CAN en Égypte, l’équipe féminine du Futsal à la CAN au Maroc ainsi que les Lions à la CAN du football scolaire au Ghana. Les différentes sélections officiellement ont reçu hier, vendredi 18 avril, le drapeau national. Une occasion pour la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khary Diéne Gaye de galvaniser les délégations « porteurs de nos espoirs et de nos rêves » à défendre dignement les couleurs du pays.



Le Sénégal va se déployer sur la scène internationale avec ses différentes sélections de football. Après la sélection nationale des U15 au Championnat scolaire africain qui se tiendra du 23 au 26 avril 2025 à Accra (Ghana), la sélection U20 aller défendre le titre de champions d’Afrique à la CAN de la catégorie qui se déroulera du 27 avril au 18 mai en Égypte. L’équipe nationale de Beach Soccer prendra le relais et participera à la Coupe du Monde prévue aux Seychelles du 1er au 11 mai. Alors que la sélection nationale féminine de Futsal prendra part à la CAN de la discipline prévue du 22 au 30 avril 2025 à Rabat (Maroc). Le départ simultané des différentes équipes nationales a été l’occasion pour la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour remettre officiellement le drapeau national aux délégations, de délivrer le message du Chef de l’Etat et surtout de galvaniser les quatre équipes nationales de football qui, dira-t-elle , auront « la mission de défendre dignement les couleurs de notre pays ».



« Les départs simultanés de nos différentes équipes nationales vers plusieurs théâtres de compétitions nous offrent l’agréable opportunité de nous retrouver ce matin (hier, Ndlr) dans nos pures traditions d’exaltation de nos guerriers sur le chemin du combat. En effet, en votre qualité d’ambassadeur, vous êtes appelés à aller défendre le drapeau national, symbole de l’unité de notre cher Sénégal à la conquête de nouveaux titres aussi bien au niveau continental que mondial. Voilà pourquoi, il nous plaît de procéder au nom de M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal à la remise officielle du drapeau national aux délégations qui vont représenter notre pays à ces grands rendez-vous du football mondial et africain » a-t-elle déclaré.



« Cette cérémonie solennelle, au-delà de son caractère symbolique, a la particularité de regrouper les délégations de quatre équipes nationales de football qui ont pour mission de défendre dignement les couleurs de notre pays l’occasion de compétitions mondiales et continentales auxquelles elles doivent partir. Lions, Lionnes et Lionceaux, en arborant les couleurs nationales, vous êtes les ambassadeurs de notre pays, les porteurs de nos espoirs et de nos rêves. Le drapeau national, symbole de notre souveraineté, est entre vos mains. C’est pourquoi je vous exhorte à le défendre avec honneur, dignité et détermination. »

