Sport -Transfert : Retour à la case départ pour Édouard Mendy Indésirable à Chelsea, le gardien sénégalais de Chelsea, Édouard Mendy pourrait faire son grand retour en France. Aux dernières nouvelles, le dernier rempart des « Lions » se trouve dans le collimateur de l’AS Monaco, qui cherche à renforcer ce poste stratégique de gardien de but.

D’après le Grand Panel, sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2025, le natif de Montivilliers devrait avoir un bon de sortie lors de la prochaine fenêtre de transferts. En club depuis 2020, Édouard Mendy a pris part à 105 matchs, toutes compétitions confondues, avec à la clé, un bilan de 86 buts concédés et 49 « clean sheet ».



Pour rappel, Edouard Mendy, âgé de 31 ans, est un gardien de but expérimenté qui a fait ses preuves en Ligue 1 lors de son passage à Rennes puis en Premier League du côté de Chelsea.



Toutefois, cette saison a été plus compliquée pour lui, avec une perte de sa place de titulaire au profit de Kepa Arrizabalaga. Selon les rumeurs, Mendy serait prêt à quitter Chelsea dès cet été et l'AS Monaco se positionne comme une destination potentielle.



Ayant besoin d'un gardien de qualité suite au départ de l'allemand Alexander Nübel, l'ASM pourrait représenter une option intéressante pour Mendy, qui chercherait à retrouver un rôle de numéro un et à se relancer en Ligue 1, là où sa carrière a éclos il y a quelques années. Aliou Cissé ne l'ayant pas appelé lors du prochain rassemblement, ce serait aussi l'occasion de retrouver une place parmi les "Lions".



