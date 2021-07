Sport : le monde hippique endeuillé par la disparition d’Ibrahima Bao C’est aussi la presse qui est en deuil car le défunt était le frère d’Abdoulaye Bao, patron du journal régional « Louga infos ». Ibrahima Bao, qui vient de tirer sa révérence, fervent éleveur et propriétaire de chevaux de courses. Le Témoin

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juillet 2021 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Il n’est pas seulement le papa de l’entrepreneur Omar Bao Junior. Il est aussi le frère du professeur Omar Bao (homonyme du jeune entrepreneur) et du très dynamique Abdoulaye Bao, patron de l’un des rares journaux régionaux encore en activité.



Il s’agit du journal « Louga Infos » qui paraît en papier mais aussi en ligne. Abdoulaye Bao gère son journal depuis plus de 20 ans et fait partie des précurseurs de la presse régionale.



Cette famille qui vient de perdre un des siens, est connue pour l’amour qu’elle porte au cheval et elle a contribué très fortement à l’amélioration de la race équine dans notre pays. Le Témoin présente ses condoléances au patron de Louga Infos, notre ami Laye Bao, comme l’appellent ses proches, intrépide entrepreneur de la presse régionale et éminent membre du Ndiambour de Louga.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos