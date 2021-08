.Sport populaire et Covid 19: L’ONCAV annonce la reprise des Navétanes Les Navétanes vont reprendre malgré la 3e vague de Covid 19. L’ONCAV a publié les mesures sanitaires imposées pour faciliter le 2 septembre prochain, la reprise en cette période Covid-19.

Avec la reprise des Navétanes, annoncée par l’ONCAV, le pass sanitaire sera en vigueur pour le Championnat National Populaire (CNP), appelé »Navétanes ». D’après Wiwsport , toutes les personnes impliquées devront obligatoirement être vaccinées et présenter une carte de vaccination.



Ladite mesure concerne joueurs, dirigeants, organisateurs, officiels, arbitres et délégués, supporters, vendeurs, ainsi que tous ceux qui participent aux Navétanes. Le nombre de spectateurs est limité aux 2/3 des capacités des stades et les déplacements et accès seront également limités.



Les mesures classiques telles que les pauses sanitaires pendant les matchs, le respect de la distanciation sociales et les mesures sanitaires à l’entrée sont également mises en place.



A retenir que les phases nationales sont prévues du 02 au 18 septembre 2021.



