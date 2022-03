Stade Abdoulaye Wade: La Box VIP vendue à 3 millions FCfa La Fédération sénégalaise de football (Fsf) s’est frotté les mains hier, au niveau de la billetterie, lors du match Sénégal-Egypte. Une Box-Vip, découvre-t-on, se vendait à 3 millions FCfa pour un groupe de 15 personnes. Malheureusement, regrette-t-on, la fédération a menti sur les offres et packages Vip.

Malgré cette somme déboursée, les spectateurs des Box Vip ont vraiment souffert le martyre. D’après eux, il n’y avait ni à boire ni à manger. En plus, ils se sont perdus dans les entrailles du stade de Diamniadio.



Aucun service de restauration. Pis, la plupart des hôtesses d’accueil et d’orientation se perdaient, elles aussi, dans les couloirs du stade. « Il y a des Vip qui ont tourné en rond pendant 10 à 15 minutes, avant de pouvoir retrouver leur place. Des sièges sales et poussiéreux. »



« C’est de l’arnaque », déplore une haute autorité de retour de Diamniadio, dans des propos repris par "Le Témoin".



