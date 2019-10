Stade Mawade Wade de Saint-Louis: un électricien chute du haut des projecteurs et meurt Un drame s’est produit hier à Saint-Louis. Un électricien du nom de Pape Ndiaye est décédé après une chute de plus de 30 mètres, alors qu’il réparait les projecteurs du stade Mawade Wade. Marié et père d’un enfant, Pape Ndiaye est mort sur le coup, alors que son collègue qui l’accompagnait dans ce travail, se trouve actuellement aux urgences de l’hôpital de Saint-Louis et se trouve dans un état grave selon la RFM. Selon certaines sources citées par la même source, les supports du projecteur étaient défectueux. Une enquête a été ouverte pour éclairer les causes du drame.

