Stade Municipal des HLM: Gestion opaque, conflits et appel à la transparence

Le Comité de Gestion (CG) du Stade Municipal des HLM a publié un pré-rapport accablant, couvrant la période octobre 2023 à novembre 2024. Ce document met en évidence des irrégularités financières, des conflits internes et des manquements graves dans l’entretien des infrastructures. Malgré les efforts pour instaurer une gestion transparente, des obstacles persistants entravent le développement de cet espace sportif.



1. Des conflits dès l'installation du comité

Le Comité de Gestion, mis en place le 7 octobre 2023, a rapidement été confronté à des tensions internes. Lors de l’élection du président, Ndiaga KASSE a été élu avec 12 voix contre 11 pour Papa Assane SEYE. L’arrêté officiel validant le comité a été publié le 29 décembre 2023.



Malgré la mise en place d’un Manuel de Procédures (MP) et d’un Règlement Intérieur (RI), censés garantir une gestion inclusive, les divergences avec la direction du stade n’ont cessé de croître.



2. Une gestion financière opaque et inquiétante

Le rapport dénonce un manque total de transparence dans la gestion des fonds :



Absence de traçabilité : Aucune recette n’a été versée à la régisseuse municipale, comme le confirme une visite du CG.

Prêts irréguliers : Un montant de 2 millions FCFA a été prêté sans justification claire.

Paiements douteux : Des avances ont été perçues via Wave sur des comptes personnels, sans remise de reçus.

Questions restées sans réponse :



Où vont les recettes générées par le stade ?

Qui autorise et contrôle ces transactions ?

Malgré les multiples courriers du Comité exigeant des états financiers, la direction reste silencieuse, accentuant les suspicions de mauvaise gestion.



3. Conflits d'utilisation et plaintes des riverains

Les écoles de football marginalisées

Un planning d’utilisation du stade pour les écoles de football avait été validé mais rejeté unilatéralement par le directeur, entraînant des interventions policières et des tensions.



Tapage nocturne : une pétition pour la quiétude

Les riverains, excédés par le tapage nocturne permanent, ont obtenu un arrêté préfectoral limitant l’utilisation du stade à 23 heures. Malgré cela, la direction a tenté de contourner cette décision par une contre-pétition, qui a échoué grâce à l’intervention de la police locale.



4. Défaillances techniques et infrastructures mal entretenues

La commission technique a signalé plusieurs problèmes graves :



Défaillances électriques : absence de conformité et d’entretien des installations.

Absence de raccordement aux égouts : le système de drainage déverse directement sur la voie publique.

Ces négligences posent un risque majeur pour la sécurité des usagers et des riverains.



5. Appel à des réformes et à la transparence

Le pré-rapport du CG propose des recommandations pour une gestion plus efficace :



Appliquer rigoureusement le Manuel de Procédures.

Assurer une reddition des comptes régulière.

Remplacer les membres en conflit d’intérêt ou absents.

Réinvestir une partie des recettes dans l’entretien et le développement des infrastructures.

Sanctionner les responsables de fautes de gestion conformément à la législation.



Le pré-rapport du Comité de Gestion du Stade Municipal des HLM expose des dysfonctionnements majeurs et un manque flagrant de transparence. Pour répondre aux attentes des populations locales et assurer un développement pérenne du stade, une refonte complète de la gestion s’impose.

