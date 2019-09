Stade de Mbacké : Des religieux demandent sa fermeture

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 10:08

Une partie de la famille maraboutique de Mbacké souhaite la fermeture du Stade de leur localité. Ils ont formulé la demande auprès du Khalifa Général des Mourides. D’après eux, la position du Stade, écartelée entre les cimetières et la première résidence du vénéré Cheikh dans cette ville, pose problème.



Ainsi, l’édile de la ville, joint de cette doléance promet de réunir son Conseil municipal pour statuer et voir la faisabilité, en fonction des autorités de la République. Mais, le Khalife, prenant acte, l’aurait demandé de lui rendre compte si jamais, il bute sur des complications d’ordre étatique.



Sur ce, les chargés des questions sportives de la zone, dont leurs activités se déroulent dans ce stade, ne semblent pas prêts à valider ce projet de transfert. Seulement, ils demandent la reconstruction d’un autre Stade, avant toute décision de fermeture.



