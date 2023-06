Stade de Sédhiou : La jeunesse réclame un éclairage et la finition du gazon

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023

Les travaux du Stade de Sédhiou, en construction depuis plus de 10 ans, peinent à être achevés. Le président de la République, Macky Sall, avait, lors de sa visite à Sédhiou, promis de mettre un gazon synthétique. Mais, plus de 3 mois après la visite du Chef de l’Etat, rien n’a été concrètement fait pour l’achèvement des travaux.



Ainsi, la jeunesse de cette localité, devant être la principale bénéficiaire, réclame en plus de l'éclairage, la finition du gazon. Le dénonciateur, membre de la mouvance présidentielle, reconnaît les nombreuses réalisations de l’Etat.



Mais, il évoque son engagement et son combat patriotique, pour motiver la nécessité de dénoncer les lenteurs et blocages des travaux de ce stade, sur lequel la jeunesse compte beaucoup pour son épanouissement sportif.



Ousmane Wade