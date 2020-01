Stade olympique de Diamniadio : la pose de la première pierre aura finalement lieu le 20 février 2020 La pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio annoncée pour le 20 janvier prochain, aura finalement lieu le 20 février 2020, selon la RFM. Les travaux de ce stade de 50 000 place, confiés à une entreprise turque, devront aussi coûter 150 milliards FCFA au lieu des 40 milliards précédemment annoncés. Et alors que le chef de l’Etat avait donné rendez-vous aux sportifs pour la réception de ce stade, ce délai ne pourra finalement pas être respecté, puisque la durée des travaux est estimée entre 17 et 18 mois.

