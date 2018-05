Stage de préparation à Saly: Le médecin Abdourahmane Fédior interdit aux "Lions" de jeûner Le mois de jeûne ne risque pas de passer inaperçu en pleine préparation de la Coupe du monde. Les "Lions" qui vont débuter leur stage lundi prochain sont concernés et c’est pour le moment en toute discrétion qu’Abdourahmane Fédior, le médecin de la Tanière, a répondu à la question et souligne que pour être performant, on ne peut pas se permettre de jeûner.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mai 2018 à 11:43 | | 1 commentaire(s)|

"Nous avons discuté avec les joueurs par rapport au respect du jeûne. Ils savent que la compétition à laquelle nous irons, ne rime pas avec le jeûne». C’est ce qu’a fait savoir Abdourahmane Fedior, le médecin de la sélection nationale du Sénégal.



«Pour être performant au Mondial, on ne peut pas se permettre de jeûner»



Lors de ce mois, les musulmans sont interdits de manger et boire entre le lever et le coucher de soleil, et leurs habitudes changent. Des joueurs comme Moussa Sow, Sadio Mané ou Kara Mbodji, qui ne badinent pas avec le Ramadan, veulent toujours observer le jeûne, mais le staff technique tentera de leur faire entendre raison.



«Nous allons les conscientiser sur ça parce qu’ils n’y gagneront pas. Pour se préparer et avoir de meilleures performances pour cette compétition, on ne peut pas se permettre de jeûner durant ce stage de préparation», indique Docteur Fédior, qui poursuit : «une discussion interne s’impose, comme le sélectionneur national l’a dit».



Bien que le football ait pris aujourd’hui des dimensions exceptionnelles, il ne peut être plus important que la religion. Toutefois, pour des raisons de fraîcheur physique, les "Lions" ne jeûneront sûrement pas, si on se fie aux propos du Docteur Abdourahmane Fédior.



«Nous allons conscientiser les joueurs»



Pour ce qui est du cas de Sadio Mané, qui va rejoindre tardivement la Tanière, il n’y aura pas de programme spécial pour le joueur de Liverpool qui va disputer la finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid samedi prochain. «Pour Mané et pour Khadim, le coach l’a dit, il n’y aura pas de programme spécial. Nous allons juste ménager Sadio Mané et nous allons vous informer du déroulement des choses le moment venu», explique le toubib de la Tanière. Crédité de plus de soixante matchs en Premier League et en Ligue des champions, Sadio Mané sera laissé au repos pour les deux premiers matchs amicaux du Sénégal contre le Luxembourg et la Croatie.











Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook