StarTimes obtient les droits de diffusion non exclusifs, de 5 saisons pour la Liga, dans la région subsaharienne

StarTimes est ravi d'annoncer qu'il a obtenu avec succès, les droits de diffusion non exclusifs de la très réputée ligue de football espagnol, LALIGA EA Sports et LALIGA Hyper motion, pour les cinq prochaines saisons.



LALIGA EA Sports est la première ligue de football d'Espagne et, est considérée comme l'une des meilleures ligues de football professionnel d'Europe et du monde, avec 20 équipes participantes. Chaque saison comprend 38 tours, avec 10 matchs par tour, suivant un format aller-retour. La Liga possède également le record du plus grand nombre de lauréats du Ballon d'Or et du prix du Joueur mondial de l'année de la FIFA.



Avec cette acquisition, StarTimes détient les droits de diffusion de LALIGA EA Sports et LALIGA Hyper motion pour les saisons 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 et 2028/29. La diffusion sera disponible dans toutes les langues sauf le français, y compris l'anglais, le portugais et les langues locales, atteignant un public dans tous les pays d'Afrique subsaharienne.



Melcior Soler, directeur audiovisuel de LALIGA, a déclaré : « Atteindre notre public est essentiel pour nous, et le partenariat avec StarTimes est essentiel, pour fournir notre meilleur contenu à tous nos fans dans la région subsaharienne ».



« Nous sommes ravis de partager la nouvelle de notre offre réussie pour les droits de diffusion de LALIGA, garantissant ainsi l'accès à l'une des compétitions de football les plus prestigieuses au monde. Le football est au cœur de la stratégie de contenu sportif de StarTimes, et cette dernière acquisition souligne notre engagement à offrir à nos abonnés un divertissement de football de premier ordre », a déclaré Tiffany Shao, directrice des acquisitions et des opérations sportives de StarTimes.

