Stars des réseaux sociaux: Houlèye Mané, Penda Bâ et Amy Collé Dieng pas encore tirées d'affaire

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2018 à 13:40

La journaliste Houlèye Mané, l’Apériste Penda Bâ et la chanteuse Amy Collé Dieng ne sont pas encore blanches comme neige.



« Leurs dossiers sont toujours en instruction », selon une source proche de l’enquête. Qui précise que la lenteur s’explique par le fait que « les personnes ciblées ne sont plus en détention » et que « la priorité est accordée aux dossiers dont les inculpés sont en état d’arrestation ».



En liberté provisoire depuis août 2017, elles ont été poursuivies, séparément, pour offense au chef de l’Etat et injures. La première, Houlèye Mané, est accusée d’avoir partagé sur Whatsapp un photomontage du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, dans une posture indécente. Mais contrairement à ses compagnons d’infortune, celle-ci a bénéficié d’une mainlevée du mandat de dépôt. Ce qui laisse présager qu’elle file droit vers un non-lieu total, d’autant que « l’instruction a montré qu’elle n’est pas à l’origine de la photo montée, mais que celle-ci lui a été envoyée par une personne basée en Gambie et qui est activement recherchée par la police », souffle-t-on.



La deuxième, Penda Bâ, militante de l’Apr, a insulté les Wolofs via le net. Et quant à la dernière, Ami Collé Dieng, on lui reproche d’avoir offensé le président de la République sur la toile, à travers des propos que la décence interdit de relater.



Walf Quotidien

