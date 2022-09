Station de la Zone de Captage : Des études en cours pour renforcer la capacité de stockage «Le gouvernement a donné à l’ONAS des instructions pour réfléchir sur un schéma de restructuration du bassin de la zone de Captage qui est un quartier sensible parce qu’il y a à côté, des installations de Senelec et de Sen’Eau», a annoncé Serigne Mbaye Thiam, nous informe Sud Quotidien

Zone de Captage est aussi un quartier très habité mais, «l’ONAS est en train de travailler sur un projet pour faire des études sérieuses et voir comment réhabiliter le bassin de la zone de captage et comment délester certaines eaux qui y étaient reçues vers la zone des Niayes».



Nos confrères rappellent que sur le bilan des opérations, Antoine Félix Abdoulaye Diome est revenu sur le nombre de 194 sites qui ont été impactés dont les 37 sont déjà libérés. Par ailleurs, a-t-il dit, 4572 sites ont été désinfectés par les éléments du service d’hygiène.



