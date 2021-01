Stationnement anarchique : La Corniche ouest encombrée par des camions La gendarmerie a été appelée à se déployer, avant-hier matin, sur la corniche ouest pour sévir contre l’occupation anarchique de la chaussée. Il s’agit plus précisément d’un encombrement dû au stationnement d’une dizaine de camions le long de la voie, au niveau d’un chantier sis à hauteur de Fann Résidence.

Résultat des courses, un embouteillage monstre qui a plombé le trajet des automobilistes sur cette voie, à une heure de grande affluence. Les camions en question étaient alignés à la queue leu leu sur plusieurs mètres, rétrécissant de facto la route. Il a fallu l’intervention des hommes en bleu pour contraindre les camionneurs à se déplacer pour céder le passage.

D’après « Tribune » qui relaie l’info, les riverains qui ont eu à interpeler la gendarmerie déplorent d’avoir à solliciter les forces de l’ordre alors qu’il aurait suffi que les personnes en charge du chantier fassent preuve de bon sens.

Dans leur complainte, ils invitent l’autorité et les populations à prendre à bras le corps l’incivisme. Cela pose de nouveau la lancinante problématique de l’occupation anarchique de l’espace public au Sénégal.



