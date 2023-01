Statistiques judiciaires : Un important lot de matériel informatique offert à la Direction des Affaires criminelles et des Grâces

M. Edouard Al-Dahdah, Economiste en chef de la Banque mondiale pour le Sénégal, a remis, lundi 18 janvier 2023, au nom de la Banque mondiale, un important lot de matériel informatique à M. Yakham Ben Abdel Kader Lèye, Directeur de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice. Le matériel est composé d’ordinateurs portables, de serveurs, de desktops et d'imprimantes.



La Banque mondiale a appuyé le Sénégal à améliorer la transmission des statistiques judiciaires, du niveau local au niveau central, avec un Fonds Fiduciaire de la Statistique Sénégalaise pour les Résultats (SRF) de 75.000 dollars.



Cet appui a permis la production d’un rapport diagnostic du système de collecte des statistiques pénales, de questionnaire de collecte des données sur la chaine pénale, de table des nomenclatures standardisées des infractions pénales, de plateforme informatique de collecte des données et de l’acquisition d’équipements informatiques pour l’opérationnalisation de la plateforme, dans quelques juridictions pilotes.



