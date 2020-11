Statut de chef l’opposition: Ousmane Sonko désigné par Cheikh Yérim Seck désigné

La nomination de Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental remet sur la table le débat sur le statut de chef l’opposition. Pour Cheikh Yérim Seck qui avait évoqué il y a peu, un supposé deal entre le Président Macky Sall et Ndamal Kadioor. Vu la situation actuelle, dit-il, ce statut revient à Ousmane Sonko.



« Idrissa Seck était en connivence continue avec Macky Sall depuis le lendemain de l’élection présidentielle de 2019. Je l’avais dit et cela avait suscité une volée de bois vert à l’époque, mais c’est dans la dignité de notre fonction de subir des insultes pour après, à la fin de la journée, avoir raison », a-t-il dit.



Pour lui, « ce qui est important, c’est qu’au moins, les choses sont claires aujourd’hui. Et les cartes sont aujourd’hui redistribuées. Idy, qui a cessé d’être dans l’opposition depuis le lendemain de l’élection présidentielle de 2019, est clairement dans le camp du pouvoir. Ce qui permet de reconfigurer, de reformater l’opposition sénégalaise et de facto, va positionner Ousmane Sonko comme la tête de pont de l’opposition ».

