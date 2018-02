Stoke City - Les premiers mots de Pape Alioune Ndiaye : « J’ai hâte d’aider l’équipe à aller de l’avant »

« Je suis content de rejoindre Stoke City qui est un grand club. C’est un grand moment pour moi. Il y’a eu beaucoup de discussions (offres) ces derniers moments mais je voulais rejoindre Stoke City. Donc c’est très excitant pour moi d’être là aujourd’hui. Je ferai tout pour aider l’équipe.



J’ai connu beaucoup de choses concernant le club. J’ai parlé à des amis qui évoluent en Premier League et aussi à Mame Birame Diouf qui est un ami intime. Ils étaient tous optimistes et j’étais vraiment excité à l’idée de rejoindre le club. La Premier League est un championnat que tous les joueurs rêvent de disputer mais je sais que je dois continuer à travailler dur et donner mon maximum pour aider l’équipe », a affirmé Pape Alioune Ndiaye au site officiel du club.