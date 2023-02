Stratégie de souveraineté alimentaire du gouvernement: Les think tanks listent une batterie de recommandations

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2023 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

La stratégie mise en place par le gouvernement du Sénégal pour aller vers la souveraineté alimentaire est prise très au sérieux les chercheurs du Réseau Sénégalais des think tanks (Senrtt). Ces derniers ont en effet présenté un rapport d’étude sur la souveraineté alimentaire dans lequel ils recommandent d’abord aux décideurs de réfléchir sur la chaine d’approvisionnement partant de la production jusqu’à la consommation, ensuite de faire une étude profonde sur le comportement des consommateurs et surtout de mettre en place des cadres réglementaires appropriés et une gouvernance multipartite. «On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire et ignorer le comportement du consommateur. Comment faire une éducation nutritionnelle ? Comment revenir sur certains de nos maîtres traditionnels, les mettre en valeur mais aussi regarder l’alimentation et cet environnement. Ce sont toutes les réformes qui sont nécessaires pour pouvoir faire passer les changements et arriver à une souveraineté alimentaire», explique Dr Ibrahima Hathie, chercheur à l’Ipar par ailleurs présentateur du rapport. A l’en croire, ces reformes concernent entre autres les marchés institutionnels, les reformes et les politiques fiscales, commerciales et réglementaires.

Promotion De Modèles De Financement Innovants



En plus de ces réformes, souligne L'As, Dr Ibrahima Hathie exhorte le gouvernement à promouvoir des modèles de financement innovants, de faire un engagement communautaire dans le processus d’élaboration des cadres réglementaires et des mécanismes de mise en œuvre, de renforcer les capacités des acteurs de la chaine alimentaire et surtout d’adopter une science et technologie . «L’alimentation etla nutrition jouent un rôle clé pour faciliter le changement de comportement», souligne Dr Ibrahima Hathie. Revenant sur les enjeux de la souveraineté alimentaire, le présentateur du rapport indique que «ceux-ci mettent en exergue la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'emploi des jeunes, la création de valeur ajoutée, la création de revenus et surtout du développement économique local. Si nous travaillons à une souveraineté alimentaire, nous devons la contextualiser et travailler sur des zones où on fait la promotion de cette souveraineté alimentaire». Ainsi, le chercheur invite les acteurs du think tank à intensifier les études de recherches sur les aliments et nutritifs disponibles, accessibles, abordables et désirables. «Ils ont le rôle de faire des études sur les chaines d’approvisionnement, sur le comportement du consommateur, l’environnement des chaines de valeurs», souligne Dr Hathie.



En dehors des recherches, poursuit-il, le rôle des think tanks est de renforcer les capacités des décideurs et autres parties prenantes. «Les think tanks doivent mener des dialogue politiques, parce que la stratégie fait intervenir plusieurs acteurs tels que le gouvernement, le secteur privé, la société civile. Tout cela doit être mis ensemble grâce à une gouvernance multipartite. Et cette gouvernance sera difficilement à mettre en œuvre sans le dialogue, donc les think tanks ont un rôle de renforcer les capacités des acteurs pour qu'ils puissent dialoguer ensemble et arriver à cette souveraineté», Dr Ibrahima Hathie, A souligner que l'objectif des think tanks est de créer des synergies entre les instituts de recherche qui possèdent l'expertise nécessaire dans leurs champs de compétence, de les mettre en réseau et d’éclairer les décideurs par des politiques publiques fondées sur des données probantes.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook