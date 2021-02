Stratégie nationale de lutte contre la corruption: Les directives de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|

Malgré l’adoption d’une Stratégie nationale de lutte contre la corruption sur la période 2020-2024, le Sénégal continue d’être sur la liste rouge de Transparency International en matière de corruption. Le dernier rapport publié récemment indique que le régime de Macky Sall n’a fait aucun effort allant dans le sens d’éradiquer ce fléau.



Alors hier en Conseil des ministres, la question de la vulgarisation et l’intensification de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption validée, lors du Conseil des ministres du 16 septembre 2020, cette stratégie nationale sur la période 2020-2024, une première du Sénégal indépendant a été rappelée par Macky Sall.



Selon Le Témoin, le chef de l’Etat a demandé, à ce sujet, à l’Ofnac, en relation avec le Gouvernement et l’ensemble des acteurs, partenaires impliqués, d’accentuer la vulgarisation de ce document national consensuel, dont la mise en œuvre des orientations et actions, est fortement soutenue par l’Etat et ses démembrements. Sensibiliser au lieu de sévir contre les prévaricateurs de nos deniers publics dûment confondus par les corps de contrôle, belle trouvaille !

