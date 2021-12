Stratégie nationale de lutte contre la corruption: Les recommandations de la Société civile L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a organisé du 2 au 4 décembre 2021, à Saly Portudal, un atelier de partage de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2020-2024 (Snlcc) et d’expériences avec la Société civile, sur la lutte contre la corruption.

A l’issue de cette rencontre, les organisations de la Société civile ont adopté une déclaration à travers laquelle, un certain nombre de recommandations ont été formulées.



Elles demandent à l’Etat « de poursuivre les réformes visant à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption ; de garantir l’effectivité et la célérité des poursuites par les autorités judiciaires compétentes pour les faits présumés de fraude, de corruption, de concussion, de pratiques assimilées et d’infractions connexes ». En outre, suggèrent elles, la mobilisation « de ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de la Snlcc ».



Validant la Snlcc en réunion de Conseil des ministres, le Président Macky Sall avait demandé à la Société civile d’apporter, à l’Ofnac, tout le concours nécessaire à l’exécution optimale de son plan d’actions quinquennal.



Et si l’on se fie à cette déclaration, cet appel du chef de l’Etat n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.



Lors de cet atelier, les organisations de la Société civile ont marqué leur soutien et leur engagement à « participer activement à la mise en œuvre de la Snlcc ». Elles invitent ainsi, « les partenaires du Sénégal à appuyer la mise en œuvre de la Snlcc » et « encouragent l’ensemble des acteurs à s’investir résolument dans l’opérationnalisation de la Snlcc ».



Par ailleurs, elles appellent « l’ensemble des composantes de la société à s’approprier la Snlcc et à s’engager à lutter contre la corruption ».











