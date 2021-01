Stratégie nationale de vaccination: Des questions autour d’un choix cornélien Pressé de vacciner la population, le président de la République Macky Sall n’a eu de cesse de clamer qu’il compte mobiliser toutes les ressources nécessaires pour réussir l’opération dans les meilleurs délais. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle il a initié d’autres stratégies, parallèlement à l’adhésion du Sénégal à l’Initiative Covax, qui vise à favoriser un accès équitable aux vaccins.

A quel coût ? Mais quel sera l’heureux élu pour le Sénégal ? Quels sont les obstacles ? Des questions parmi d’autres auxquelles s’est intéressé le journal « EnQuête ».



Il ressort du plan stratégique de vaccination que le budget pourrait être compris entre 20 milliards et 380 milliards de FCfa.



Pour le moment, c’est encore le flou total. Dans un premier temps, des représentants du gouvernement avaient avancé le nom de Moderna, avant que la décision soit remise en cause. Récemment, le ministre de la Santé et de l’Action sociale avait fait un post sur ses pages Facebook, annonçant un don de 200 000 doses de la part de la Chine. Mais aussitôt après la publication, cette info a été supprimée desdites plateformes.



A l’instar de beaucoup de pays africains, le Sénégal, en plus de ses moyens limités, devrait aussi tenir compte des spécifications techniques inhérentes à chaque type de vaccin.



Parmi les obstacles de taille, il y a l’impérieuse nécessité de la conservation. Directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), Dr. Annette Seck renseignait “ qu'il n'y a pas de chambre froide au Sénégal pour conserver des vaccins à -80 degrés ’’.



En revanche, poursuivait-elle, “ celui de Moderna peut l'être au Sénégal, car sa conservation répond aux normes actuelles dans le pays ’’. Il convient de préciser que ce dernier vaccin peut être conservé à -20 degrés.



