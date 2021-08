Style: Le nouveau look de Ousmane Sonko fait le buzz Ce vendredi 13 août, 14 partis et mouvements ont fusionné au sein du Pastef. Au-delà de l’événement et du discours, ce qui a le plus attiré les Sénégalais, c’est le style vestimentaire d’Ousmane Sonko. D’habitude habillé en costume africain, aujourd’hui, il s’est présenté avec un look rare et 100 % Made in Africa.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Août 2021 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|

Pour cette cérémonie symbolique dans l’évolution du Pastef, Ousmane Sonko a opté pour une tenue qui rappelle la culture africaine. Un chapeau dont l’origine est nigériane coiffait sa tête. Paré d’un habit cousu avec un tissu burkinabé, il portait des chaussures qui ont été confectionnées au Sénégal. Les couleurs sont le noir, le doré et le blanc.



Le noir a, comme toujours, un côté classe, intemporel, surtout dans la mode. Le blanc représente souvent la pureté et le doré la richesse. Notons quand même que dans le look de Sonko, le noir vole la vedette aux autres couleurs.



Le journaliste Sadih Top, interrogé par seneweb, explique que ce style vestimentaire représente le «panafricanisme, la synthèse des cultures africaines pour n'être qu'une seule entité africaine»,



Conformément à l’idéologie du Pastef et d’Ousmane Sonko.



D’ailleurs, ce dernier, depuis quelques mois, pose des actes pour favoriser l’artisanat africain en général et sénégalais en particulier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos