Subvention de 03 milliards F CFA aux écoles privées - Momar Ndao exige des parents à ne pas payer Momar Ndao président de l’Ascosen demande aux parents d'élèves des écoles privées de ne pas payer les arriérés qu'elles réclament.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

Selon le consumériste, les écoles privées viennent de recevoir une manne de trois (3) milliards F CFA pour compenser les pertes de recettes subies ces derniers mois, à cause de la pandémie.



« Après avoir obtenu que la subvention de l'Etat aux écoles privées passe de 1 à 3 milliards, l'Ascosen demande au parents d'élèves de ne pas payer plus que le mois de Mars », pouvait-on lire sur sa page facebook.



