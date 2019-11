Subvention de la campagne arachidière : le CNCR demande à l’Etat de lancer des négociations avec les acteurs Les inquiétudes quant à la suppression de la subvention de la campagne de commercialisation de l’arachide, de la part de l’Etat, inquiète les acteurs. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr), a réagi à la question et a demandé aux autorités et aux producteurs de s’asseoir autour d’une table pour discuter. Selon Sidy Ba, porte-parole du Cncr, qui s'est prononcé sur la Rfm, « la fixation du prix de l’arachide à 210 n’est pas du tout une bonne chose pour les producteurs ». Il a aussi regretté que la dette que l’Etat doit aux huiliers depuis 2 ans, et qui les empêche de démarrer la campagne de commercialisation, ne soit pas encore épongée.

