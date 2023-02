Subventions des clubs : La Fsf dégage plus de 1,2 milliard FCfa

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a cassé sa tirelire pour « libérer » les subventions accordées aux différents clubs de football professionnel et amateurs, ainsi qu’aux acteurs du foot local, pour le compte de la saison 2022-2023.



Une enveloppe de plus d’un milliard 200 millions FCfa a ainsi été distribuée. Ce, après que le Sénégal a gagné la Can 2022 et le Chan 2023, en plus de la participation honorifique à la dernière Coupe du monde au Qatar (Les "Lions" ont été éliminés en huitième de finale).



A travers un communiqué, les services du président Me Augustin Senghor de préciser que « tous les bonus et primes ont été libérés au profit des différentes équipes nationales concernées et qu’elle procèdera bientôt, au remboursement des arriérés de récompenses que la Lsfp devait à certains clubs, de 2016 à 2019 ».



Ousmane Wade