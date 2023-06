Succès du Dialogue national...Macky Sall entre dans l’Histoire ! Par Samuel Sarr Le samedi 24 Juin 2023, le président de la République, Macky Sall a reçu des mains de l’ex président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Niasse, les conclusions du Dialogue national à la présidence de la République. Les témoins de cette cérémonie historique sont des leaders politiques, des acteurs économiques, des chefs religieux et des personnalités indépendantes. C’est le Sénégal dans sa diversité, qui s’est fortement mobilisé pour prendre part à cette rencontre marquée en lettres d’or dans les archives, à quelques mois d’une présidentielle. C’est quand même rare de voir cela dans un pays africain ou occidental.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2023 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

L’attachement à la paix dans le pays, à la stabilité, à l’unité nationale et la commune volonté de vivre ensemble, se lisaient sur tous les visages dans la salle. La sincérité dans les mots, le dialogue direct entre le président de la République et l’opposition crédible et patriotique, traduisent de part et d’autre, une ambition commune de servir le Sénégal et de préserver son statut de pays référence en Afrique.



Dans son intervention, le Président Macky Sall a été d’une franchise rare chez les acteurs politiques, adeptes des insinuations et des nuances. Ses commentaires intelligents, responsables et véridiques, sur certains points des conclusions, ont fini de convaincre l’opposition, sur la sincérité de l’homme.



Séance tenante, il a donné des instructions fermes à son gouvernement pour préparer les textes, afin que l’Assemblée Nationale adopte les conclusions sans exception, pour tous les points qui ont trouvé un consensus, tant sur le plan politique, économique et social. Cela rappelle, les mots du président Abdou Diouf, qui avait adopté intégralement le code consensuel de Kéba Mbaye.



Macky Sall vient de démontrer à la face du monde, qu’il est de la race des Grands Hommes qui ont marqué l’histoire du Sénégal et de l’Afrique. Le respect qu’il inspire dans ses relations avec ses homologues occidentaux ou africains, confirme la dimension de l’estime qu’ils portent en lui. L’histoire de cet homme est déjà inscrite dans les belles pages des annales du continent et du monde.



A travers ce dialogue qu’il a réussi, le Président Macky Sall ouvre une nouvelle ère de la vie politique sénégalaise. Par la grande porte, le Président sénégalais est entré la tête haute, dans l’Histoire de son pays, au même titre que ses prédécesseurs sénégalais et africains.



L’estime qu’il inspire chez les Africains qui tiennent des témoignages élogieux à son égard, font du Président Sall, un digne héritier de Me Abdoulaye Wade, de Nelson Mandela, qui comme lui, se sont toujours investis pour leur pays, mais également pour les causes africaines.



Au-delà de ses qualités humaines reconnues partout, Macky Sall est un homme poli. Il est le fruit de l’éducation de ses parents, qui l’ont façonné de la sorte. Et justement, les mots qu’il a prononcés à l’égard du président Moustapha Niasse, témoignent de son humilité, de sa reconnaissance et de sa grandeur.



Moustapha Niasse a fait montre d’une grande générosité dans l’action au début et à la fin du dialogue. En féru de l’organisation et de la belle méthode dans la démarche professionnelle, Moustapha Niasse est attaché à la qualité du travail bien accompli. Ses qualités, il les a héritées de Léopold Sédar Senghor, dont il était si proche. Tout le mérite des succès du dialogue national, lui revient également, sans oublier les présidents des commissions et toutes les personnes qui ont participé aux travaux, comme l’a généreusement déclaré le Président Macky Sall.



Depuis son arrivée à la tête du pays, le président du Sénégal Macky Sall, a mené de manière inlassable, des combats :



-pour la réduction de la dette des pays africains,

-pour l’intégration de l’Afrique du G20,

-pour l’accès des intrants aux pays africains,

-pour l’édification d’un monde de paix,

-pour une meilleure gestion des Droits de Tirage en faveur de l’Afrique,

-pour l’employabilité de la jeunesse africaine,

-pour le renforcement de l’unité africaine,

-pour la lutte contre les inégalités et la justice sociale,

-pour des relations de bon voisinage avec nos voisins,

-pour le respect des droits des femmes,

-pour l’accès à la santé, à l’eau

-pour l’accès universel à l’électricité, etc…



Devant l’OCDE, les Nations-Unies, le Fmi, la Banque Mondiale et les pays partenaires, le président de la République se comporte en avocat des Africains. Car, il engage des luttes nobles qui impactent positivement l’avenir des générations futures.



Le Dialogue s’est tenu. Il a été une grande réussite malgré certains écarts notés à la périphérie et qui ne pouvaient pas avoir de conséquence, ni entache la crédibilité des conclusions. C’est cela l’exception sénégalaise. C’est le lieu alors de saluer toutes les parties prenantes à ce dialogue, devenu pour toujours, un instrument de bonne gouvernance politique pour notre pays.













Samuel Sarr

Président Parti Libéralisme Social Sénégalais

Ancien Ministre d’Etat



