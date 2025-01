Succès du Sénégal sur les JOJ 2026 : La légende Amadou Dia Ba lance un vibrant appel au peuple sénégalais

Cette apparition d’Amadou Dia Ba ne manquera pas de réjouir ceux qui réclamaient davantage d’implication de sa part dans les activités du COJOJ. Il a tenu à rassurer sur son engagement indéfectible.



« Je suis impliqué dans Dakar 2026 depuis l’annonce du Sénégal comme pays hôte, ce qui m’a réellement fait plaisir. Il faut féliciter et remercier le président du Comité National Olympique, M. Diagna Ndiaye, qui a permis que le Sénégal et l’Afrique accueillent ces JOJ. Je suis là, et je serai là. Tout se passe très bien. Chaque Sénégalais, qu’il soit sportif ou pas, a une responsabilité dans cet événement, car nous recevrons le monde entier. Nous sommes tous dans la même barque. »



Amadou Dia Ba a également souligné l’importance de son expérience et celle des autres acteurs dans la réussite des Jeux. « Avec notre vécu, nous allons accompagner les athlètes pour qu’ils réussissent le pari de l’organisation et de la participation. Ces Jeux sont une opportunité unique pour éduquer les jeunes et leur transmettre les valeurs de l’olympisme. »



Le séminaire auquel il participait portait sur les métiers du Sport Présentation, un élément clé pour garantir l’animation des 14 jours de compétition. Les rôles de speaker, DJ, animateur ou technicien y ont été abordés, autant de métiers essentiels au bon déroulement de l’événement. En se remémorant ses propres expériences en tant qu’athlète, Amadou Dia Ba a partagé des anecdotes illustrant l’impact de l’environnement et de l’ambiance sur la performance.



« À Séoul, avant ma course, j’écoutais de la musique sénégalaise qui me galvanisait, comme Omar Pène, Thione Seck et mon ami Youssou Ndour. Leurs paroles me donnaient de la force. Entrer dans un stade, entendre le speaker rappeler ton palmarès, c’est quelque chose de motivant. L’ambiance créée par la musique et les spectateurs est primordiale. C’est pour cela que l’organisation de cet aspect est essentielle. Nous devons tous nous mobiliser pour que les JOJ soient une réussite totale. Nous sommes tous une famille.



