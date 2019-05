Succession de Cheikh Béthio : le fort témoignage de Serigne Bass Abdou Khadre envers Seigne Saliou Thioune Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre a mis un terme au débat sur la succession de Cheikh Béthio Tioune, décédé mardi dernier à Bordeaux en France, selon L’Observateur.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019

En effet, révèle le journal, après l’inhumation du Cheikh, vendredi au cimetière Bakhya de Touba, Serigne Bass Abdou Khadre a rendu un dernier hommage à Cheikh Béthio Thioune. Il a également tenu un discours appuyé envers le fils aîné de Cheikh Béthio, Serigne Saliou Thioune, présenté comme son successeur.

« La volonté de Cheikh Béthio était d’être inhumé à Madinatou Salam le jour où il rendra l’âme. Mais, Serigne Mountakha Mbacké, Khalife des Mourides, en a décidé autrement; son ndiguel prime sur le vœu de tout talibé mouride. Par le respect de cette disposition du chef de la communauté mouride, vous avez fait preuve d’un comportement exemplaire qui fait la fierté de tout le monde. Particulièrement vous, Serigne Saliou Thioune », a en effet, déclaré Serigne Bass Abdou Khadre. « En votre statut de légitime héritier de Cheikh Béthio, vous avez aujourd’hui la lourde charge de maintenir haut l’étendard. Nous osons croire qu’il ne pourrait en être autrement. Vous avez le profil et les aptitudes pour rehausser à des niveaux inespérés, l’estime et l’aura de votre père », a encore dit le porte-parole du khalife.



