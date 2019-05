Succession de Cheikh Béthio : le père de Sokhna Aïda Diallo se mêle au débat Le père de Sokhna Aïda Diallo, Don Diallo, s’est immiscé dans le débat consernant la succession de Cheikh Béthio Thioune. « Ma fille et son époux formaient une seule et même personne. Ils étaient deux cœurs dans un même corps. Elle était la confiance de son mari », a-t-il déclaré dans "Libération". Et de poursuivre « ce débat est un non événement puisque Cheikh Béthio Thioune avait tranché de son vivant dans une vidéo publique. Il y a donné des instructions à ses talibés et c'est à eux de décortiquer le message ».

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 13:54



