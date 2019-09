Succession de Macky Sall au sein de l'APR: La député Sira Ndiaye recadre ses camarades

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|

La député de Mbour Sira Ndiaye n'est pas du tout contente du débat sur la succession du Président Macky sall à la tête de l'Apr. Selon elle, cette question n'est pas d'actualités au sein de l'Apr et de la coalition Bby car pour l'instant la seule préoccupation du Présiedent Sall est de répondre aux besoins des Sénégalais pour se conformer au concept Sénégal émergent.

Sira ndiaye précise que le moment venu, le sujet sera évoqué par les instances du parti et de la coalition Bby. Elle invite ses camarades à être fidèle et loyal au Président macky sall

