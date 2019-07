Succession de Tanor au PS: El Hadj Mamadou Fall confirme Aminata Mbengue Ndiaye A la suite de Serigne Mbaye Thiam, El Hadj Mamadou Fall, membre du Comité central du Parti socialiste (PS) a déclaré que c’est Aminata Mbengue Ndiaye qui doit, de fait, assumer les fonctions de Secrétaire générale du Parti socialiste, après le décès d’Ousmane Tanor Dieng, lundi dernier. Il a soutenu, à son tour, que ce sont les textes du Ps qui prévoient une telle disposition.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

«Le secrétaire général est élu au Parti socialiste par les militants à la base, avant le congrès. Le congrès ne fait qu’entériner l’élection du Secrétaire général », a-t-il soutenu sur Walf Radio.



Et d’expliquer: « c’est sur cette base-là, que le bureau est proposé et validé par le Comité central. Depuis 2014, le bureau installé, est présidé par feu camarade Ousmane Tanor Dieng. La première adjointe, du Secrétaire général, c’est Aminata Mbengue Ndiaye. Quand un membre part, il est remplacé par son suppléant(e) direct. Donc Serigne Mbaye Thiam n’a fait que publier ce que disent les textes », a-t-il encore soutenu.



Amadou Niadiar Sène, également membre du bureau politique du Ps, a également abondé dans le même sens, ce lundi, sur la RFM, confirmant que le poste de Sg du Ps revient à Aminata Mbengue Ndiaye, selon les textes, jusqu’au prochain congrès du parti.

