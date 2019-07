Succession de Tanor au Ps : Me Moussa Sarr évoque un vide juridique et écarte Aminata Mbengue Ndiaye Me Moussa Sarr rame à contrecourant de Serigne Mbaye Thiam et Abdoulaye Wilane qui ont soutenu qu’Aminata Mbengue Ndiaye doit remplacer Ousmane Tanor Dieng à la tête du PS.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019 à 15:25

« Ce qui est prévu dans la suppléance, c’est l’empêchement », a, en effet, déclaré l’avocat, affirmant que la lecture des articles 30 des statuts et 18.2 du règlement intérieur du Ps, permet d'avancer que la vacance, liée au décès ou en cas de démission, n’est pas prévue par les textes.

« on ne peut pas dire que c’est le premier Sg adjoint qui supplée. Il appartient au Comité central de statuer pour prendre des dispositions transitoires en attendant », a souligné l’avocat dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio.



