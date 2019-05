Succession du guide des « Thiantacounes »: La fille aînée de Cheikh Béthio tance Aïda Diallo

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019

A l’annonce du rappel à Dieu de Cheikh Bethio, des intentions ont été prêtées à Aïda Diallo, troisième dans le rang des épouses du guide des Thiantacounes.



Plus d’une fois, son nom a été cité dans la polémique à la succession ou l’opposition par certains de l’inhumation de son époux de Cheikh à Touba. Suffisant pour faire sortir la fille aînée de Cheikh Bethio Thkoune de ses gonds.



Fatim Thioro Thioune, pour la citer, a profité de l’oraison funéraire hier à Médinatoul Salam, pour vider son cœur. « Il est regrettable que Sokhna Aïda Diallo ose se déclarer héritière du guide des thiantacounes. C’est une épouse, quelle se limite à la place réservée aux épouses. Son nom de famille est Diallo et non Thioune. Donc, Aïda Diallo ne peut pas être l’héritière de notre père. Elle n’occupera plus le fauteuil. Ce fauteuil a un héritier légitime et C’est Serigne Saliou Gueule Tapée, fils aîné de Cheikh Béthio. Il n’y a donc pas de malentendu entre les enfants du Cheikh. Nous sommes tous derrière lui », a-t-elle martelé, selon ses propos rapportés par L’Observateur.

