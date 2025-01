Sucre : La CSS dispose de suffisamment de stocks, pour approvisionner le marché (Directeur)

La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) dispose de stocks suffisants de sucre pour approvisionner correctement le marché sénégalais, a assuré, mardi, son Directeur général, Guillaume Ranson.



« Je veux dire à la population, notamment les consommateurs sénégalais, que la CSS dispose de suffisamment de stocks pour approvisionner correctement le marché sénégalais et même, les événements majeurs à venir », a-t-il déclaré lors d’un point de presse, précédé d’une visite guidée des installations de l’entreprise.



Accompagné du Directeur régional du Commerce intérieur de Saint-Louis, Ousmane Diallo, M. Ranson a assuré que la CSS disposait de plus de 60 000 tonnes de sucre en stocks, dont 15 000 à Dakar et plus de 45 000 à Richard-Toll, où sont implantées ses usines au Sénégal.



Guillaume Ranson a rappelé que l’entreprise a démarré la récolte au mois de novembre 2024, ajoutant qu’au cours de ces deux mois, plus de quarante mille tonnes de sucre ont été produites.



En outre, il a nié les rumeurs de spéculations faisant état d’une pénurie de sucre et d’une tension de stock sur cette denrée de grande consommation.



Le Directeur régional du Commerce intérieur de Saint-Louis, Ousmane Diallo, s’est dit rassuré quant à l’approvisionnement correct du marché pour les six prochains mois.



‘’ Nous avons constaté aujourd’hui, qu’il y a suffisamment de stocks au niveau de la CSS, qui assure la production en sucre sur le territoire national. Les prévisions montrent qu’il y a une quantité assez suffisante pour approvisionner correctement le marché ’’, a-t-il déclaré.



M. Diallo a fustigé les déclarations de certains acteurs du commerce, destinées à provoquer des spéculations qui peuvent pousser l’Etat à ouvrir le marché, pour assurer les importations de produits concurrents à la production nationale.



Il a indiqué que des contrôles réguliers se font sur le terrain dans les marchés, car le secteur du sucre ‘’ constitue un enjeu pour la sécurité nationale ’’.















Aps