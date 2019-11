Suez coupable de corruption active ? La société Suez est soupçonnée d’avoir eu recours à la corruption pour décrocher le contrat d’affermage d’eau pour les grandes villes de notre pays. Cette accusation gravissime est portée par le Forum social sénégalais (Fss) et le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) .



Ces organisations citoyennes ont dénoncé, le 16 avril dernier, l’attribution provisoire du marché à Suez par l’autorité. Face à la presse ce mercredi 6 novembre 2019, elles ont affiché leur profond désaccord face à cette décision qui, à leurs yeux, ne respecte pas la réglementation régissant le dossier d’appel d’offres. Les deux organisations de la Société civile soupçonnent, par ailleurs, la société Suez de corruption.



A en croire Guy Marius Sagna, membre du Frapp, «si l’appel d’offres est attribué à Suez, le Sénégal va perdre 50 milliards durant les quinze prochaines années en laissant à quai une autre entreprise qui va nous faire économiser 50 milliards sur ces mêmes 15 ans », a averti Guy Marius Sagna.



Pour sa part, le coordonnateur du Forum social sénégalais (Fss), Mamadou Mignane Diouf, a demandé une révision de ce contrat d’affermage qui n’a pas fini de faire couler beaucoup de salive… et surtout beaucoup d’eau !





