Suicide à Kolda : Un conducteur de Jakarta se pend

La victime qui répond au nom de Mamadou Alpha Diallo s’est suicidé peu de temps après la grande prière du vendredi. Il était âgé de 20 ans et exerçait le métier de conducteur de moto Jakarta.



Pour l’instant, les raisons qui l’ont poussé à commettre cet acte ne sont pas encore connues. Après le constat d’usage et l’évacuation du corps par les sapeurs-pompiers, une enquête est ouverte pour élucider les causes du drame.

Bes Bi