Suicide à Mbodiène: Un jeune homme se donne la mort par pendaison

Hier soir, un drame est survenu dans le paisible village de Mbodiène, situé dans l'ouest de la commune de Nguèniène sur la route départementale en allant vers Joal. Un jeune homme avoisinant la vingtaine s'est donné la mort.



Ce jeune répondant au nom de Ngor Side Diouf s'est pendu loin des regards et des soupçons des parents et des voisins. De cet acte, il a malheureusement perdu la vie.



Informés, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Joal ont fait le déplacement pour faire le constat et ouvrir une enquête ainsi que les éléments des sapeurs-pompiers qui ont acheminé le corps sans vie à la morgue de l'hôpital départemental Thierno Mansour Barro de Mbour, rapporte L'As.