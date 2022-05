Suicide d’une employée de Société Générale Sénégal : Seydi Gassama réclame une enquête

« Dans toute entreprise sérieuse, lorsqu’un(e) employé(e) se suicide sur son lieu de travail, une enquête indépendante est menée pour établir l’impact éventuel des conditions de travail (burn-out, harcèlement, manque de soutien et d’écoute sur le suicide) », a estimé le directeur exécutif de la section Amnesty International.



Avant d’ajouter « Si les dirigeants de l’entreprise ne prennent pas l’initiative d’une telle enquête, les employé(e)s et même l’État, par l’inspection du travail et de la sécurité sociale doivent l’exiger« , a indiqué Seydi Gassama.