Suicide de l’enseignant Souleymane Diabaté : Récit glaçant du film de l’horreur Souleymane Diabaté, un enseignant à l’école privé Mandioba a été retrouvé mort suspendu à une corde près d’un bâtiment en construction, avant-hier mercredi au quartier Darou Rahmane Nord-Ouest de Rufisque. Il se serait suicidé selon les témoignages de ses voisins. Retour sur le film de l’horreur.

« Le jour des faits, rembobine Abdoulaye Ndiaye, son collègue et voisin de chambre dans Vox Populi, nous étions en route pour l’école, lorsqu’il m’a dit avoir oublié quelque chose à la maison. Il a parlé de cahier précisément. Puis, il m’a demandé d’amener ses bagages à l’école, le temps qu’il revienne. Quelques minutes après avoir constaté qu’il tardait à venir, je l’ai appelé sur son portable sans succès. C’est ainsi que je me suis occupé de sa classe et de la mienne. A la descente, quand je suis revenu à la maison, j’ai trouvé à ma grande surprise que la porte de sa chambre était ouverte. J’ai découvert son téléphone brûlé.»



Puis, ajoute Abdoulaye Ndiaye: « c’est à parti de ce moment que j’ai commencé à me poser des questions sur sa destination. En faisant le tour de l’immeuble, j’ai rencontré une dame qui dit en pleurs: « Est-ce que tu as vu ce que ton ami a fait. Il s’est suicidé. » Ebahi, je suis monté en courant. Et c’est là que j’ai vu le triste spectacle ».



Désemparé, Monsieur Ndiaye dit s’être adressé à lui en ces termes : « Tu ne peux pas me faire ça. Tu m’as dit de t’attendre à l’école et voilà ce que tu mijotais ».



Trouvé la corde nouée solidement autour du cou, le défunt porté un pantalon, une chemise sur un tee-shirt rouge et des chausseurs de basket. Sa voisine et propriétaire de la maison où il habite, n’en revenait pas. « J’étais encore au lit lorsque j’ai entendu mon fils s’écriait : « Maman vient voir M. Diakhaté… ».



Découragement face aux aléas de la vie motif du suicide ?



« J’ai connu Souleymane Diabaté depuis l’université Cheikh Anta Diop en 2011. Nous étions dans le même département anglais en Licence 1. Mais par la suite, après la Licence, nous nous sommes perdus de vue. Après quelques années sans aucun contact, nous nous sommes retrouvés à Rufisque. Et, étant donné que j’étais déjà à l’école privée Mandioba depuis trois ans, j’ai pris ses dossiers que j’ai déposés pour qu’il puisse enseigner dans cet établissement. C’est ainsi que Souleymane Diabaté avait commencé à enseigner depuis l’année dernière au niveau d'une classe de CM2 », confie Abdoulaye Ndiaye à Senenews.



La veille de son acte, poursuit-il, « il s’était réveillé à 5 heures du matin en faisant les cents pas dans la chambre. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, Souleymane m’a juste répondu qu’il est découragé. Je lui ai dit que ça ira et que la vie est faite ainsi. Nous allons nous en sortir. Il y a des gens qui sont passés par là, et qui malgré tout, ont réussi, donc nous aussi, notre tour viendra ».



Le corps de Souleymane Diabaté a été déposé à la morgue de l’hôpital de Rufisque pour autopsie. Une enquête a été ouverte par la police.

