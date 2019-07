Suicide de la dame Mama Niang à Diana : son mari et le convoyeur de sa dépouille arrêtés et déférés au parquet Une semaine après, la mort de Mama Niang, mariée de son état, reste une énigme.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, elle s’était aspergée d’essence, avant de s’immoler par le feu et de se jeter dans un puits de son village, Diana, village situé dans la commune de Kafountine, département de Bignona.



L’Adjudant-chef Boubacar Badji, Commandant de la Brigade de gendarmerie de Diouloulou et ses hommes, ont en effet, mis aux arrêts le week-end dernier, le mari de la défunte et le convoyeur de la dépouille mortelle de Mama Niang.



Les hommes en bleu veulent élucider cette affaire, qui continue de défrayer la chronique à Diana.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos