Suicide présumé d'un «agent»: Le ministère des Affaires étrangères réagit et fait des révélations

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué publié ce mardi 22 octobre 2024, le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires Étrangères (MIAAE) a annoncé, ce matin, avec une « vive émotion et une grande tristesse », le décès tragique d'Ibrahima Ndiaye. L’incident, survenu à la suite d'une chute depuis le 17e étage de l'immeuble FAHD à Dakar, a profondément bouleversé l’institution et ses anciens collègues.



Selon le communiqué du ministère, Ibrahima Ndiaye, qui avait un temps servi comme agent contractuel au sein du ministère, n’y était plus lié administrativement depuis cinq ans, en raison du non-renouvellement de son contrat. Toutefois, il entretenait des « liens amicaux » avec certains de ses anciens collègues et continuait de fréquenter régulièrement l’immeuble FAHD, où se trouve la Direction générale de l’assistance aux Sénégalais de l’Extérieur. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête, afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie.



Le ministère a exprimé sa confiance quant aux conclusions de cette enquête. En ces moments difficiles, le MIAAE a tenu à présenter ses « sincères condoléances à la famille de Monsieur Ndiaye, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs qui l'ont connu ». Le ministère adresse également ses pensées à tous ceux affectés par ce drame et prie pour « le repos de son âme ».















Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook