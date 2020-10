Suite à l’accident tragique des jeunes candidats à l’émigration: Idrissa Seck présente ses condoléances aux familles et proches endeuillés

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, à travers un message, transmis à Leral, dit avoir appris avec émoi, la disparition de nombreux jeunes candidats à la périlleuse aventure du "Barça ou barsakh", suite à l'explosion de leur embarcation en haute mer. Suite à cet accident tragique, il présente ses sincères condoléances aux familles et proches endeuillés.



Ainsi, il précise que la recrudescence de l'émigration clandestine par voie maritime, est un drame social qui préoccupe au plus haut point.



Et, il invite l'État à plus d'accompagnement de la jeunesse, afin que celle-ci se rende compte qu'elle peut bien réussir chez elle et que l'avenir qu'elle doit construire, se trouve, ici, en Afrique.



