Suite à l’article de Leral.net : Les éléments de réponse de AIBD Assistance Services (2AS SA) Suite à l’article paru dans le site internet Leral.net du 1er septembre 2024, titrant « Le vol HC 430 Dakar-Paris / Bagages laissés en rade à l’AIBD : des passagers en colère accusent 2AS de « contribuer » à l’écroulement de la compagnie Air Sénégal SA », la Direction générale de AIBD Assistance Services (2AS SA) tient à apporter des clarifications sur les allégations faites dans cet article, par M. Baba Tandian, imprimeur et ancien président de la Fédération Sénégalaise de Basket.

Durant le traitement du vol HC 403 Dakar-Paris d’Air Sénégal SA, dans la nuit du jeudi 29 août au vendredi 30 août 2024, 163 bagages ont été laissés en rade à l’Aéroport International Blaise Diagne suite à une insuffisance de conteneurs.



2. L’un des rôles dévolus à 2AS SA dans le cadre des opérations au sol, est de gérer le stock de conteneurs et d’envoyer de manière périodique, des inventaires à la compagnie aérienne, conformément à ses normes et exigences. Et c’est dans ce cadre que AIBD Assistance Services (2AS SA) a envoyé par mail, le 27 août 2024, un SCM (Stock Check Message) à la Direction des opérations d’Air Sénégal SA et à Unilode (société de location des conteneurs), pour faire la situation sur le stock insuffisant de conteneurs disponibles à l’aéroport de Diass. Ceci, dans le but d’anticiper d’éventuels problèmes opérationnels ou manquements.



3. Le choix de charger des bagages sur des palettes ou des conteneurs comme il a été mentionné par Monsieur Baba Tandian, ne dépend pas de la société d’assistance au sol AIBD Assistance Services (2AS SA), mais incombe plutôt à la compagnie aérienne.



4. Pour rappel, AIBD Assistance Services (2AS SA) a été créée le 20 septembre 2017, par arrêté ministériel et gère l’exclusivité des activités d’assistance au sol de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass. Elle compte près de 1000 employés sénégalais, fiers de voir décoller et atterrir tous les appareils assistés à Diass en général et en particulier ceux portant le drapeau national. AIBD Assistance Services (2AS SA) a un portefeuille client de 36 compagnies aériennes et une filiale nommée 2AS Technics, qui a en charge la maintenance en ligne des avions, principalement d’Air Sénégal SA et de l’avion présidentiel.



5. Depuis sa nationalisation avec le rachat des parts de LAS (Limak Aibd Summa) par l’Etat du Sénégal à travers AIBD SA, qui détient 51% et Air Sénégal 49%, la nouvelle équipe de AIBD Assistance Services (2AS SA) travaille au quotidien pour une amélioration de la qualité des services fournis aux compagnies aériennes, conformément à la volonté des autorités d’assurer la souveraineté du Sénégal dans le secteur des transports aériens.



6. Les nouvelles autorités ont depuis leur arrivée, accompagné AIBD Assistance Services (2AS SA) et mis à sa disposition, un lot d’équipements de dernière génération, pour la relance des activités d’assistance au sol.



Sous la tutelle du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, un premier lot venant de AIBD SA a été réceptionné, ensuite un second lot de l’Armée de l’Air, puis un troisième lot reçu de l’actionnaire Air Sénégal SA.



Ce qui a contribué à la réussite des opérations du Hajj 2024, à l’amélioration de la qualité de service au niveau du terminal principal pour l’assistance des compagnies aériennes au quotidien et qui nous a valu des félicitations de la part des autorités et compagnies clientes.



7. Cette nouvelle démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Etat du Sénégal, qui vise à faire de la plateforme aéroportuaire de Diass, un Hub de référence en Afrique, dont Air Sénégal SA, le pavillon national, est le principal pilier.



A cet effet et conformément aux obligations contractuelles avec toutes les compagnies assistées, AIBD Assistance Services (2AS SA) s’engage au côté d’Air Sénégal SA, actionnaire à 49%, pour un traitement conforme aux exigences réglementaires. Il serait donc inconcevable et maladroit de parler d’« actes de sabotage » entre ces deux structures, qui sont des maillons essentiels de la souveraineté du secteur des transports aériens au Sénégal.



8. Dans ce cadre, AIBD Assistance Services (2AS SA) n’a ménagé aucun effort depuis le démarrage des opérations d’Air Sénégal SA, pour accompagner et rehausser l’image du pavillon national ,à travers la mise en place d’une organisation interne spécifique aux besoins opérationnels, l’affectation de ressources humaines qualifiées et expérimentées pour le traitement des vols, la création d’horaires spéciaux suivant le programme des vols.



AIBD Assistance Services (2AS SA) s’engage à continuer à fournir l’assistance nécessaire à Air Sénégal SA.



9. S’agissant des accusations diffamatoires de Monsieur Baba Tandian, visant à porter atteinte à notre image de marque, AIBD Assistance Services (2AS SA) se réserve le droit de saisir la justice pour faire valoir ce que de droit.





La Direction Générale

Fait à Diass le 2 septembre 2024



